Радимов: плохо представляю Талалаева в каком-нибудь серьёзном клубе

Фото: ФК "Балтика"

Но я просто плохо представляю Талалаева в каком-нибудь серьёзном клубе. Да и если бы Талалаев был интересен какому-нибудь топ-клубу, то, наверное, уже был бы там с такой осенней феерией", - сказал Радимов "РБ Спорту"

Владислав Радимов заявил, что в весенней части сезона российский специалист пытался предложить себя другим клубам."По-моему, Талалаев всю весну пытался предложить себя другим командам. Он и не скрывает этого, он так и говорит - если вы хотите меня забрать, вам надо заплатить денег.Андрей Талалаев стал главным тренером калининградской "Балтики" в начале сентября 2024 года. В текущем сезоне под руководством российского специалиста команда провела 38 матчей, одержала 14 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений во всех турнирах.По итогам прошедшего сезона калининградский клуб занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 встречах.