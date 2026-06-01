Соболев - о конкуренции в "Зените": был уверен - все будет хорошо

"Вообще считаю, что игрокам линии атаки в этом плане чуть легче. Им возможность проявить себя предоставляется чаще. Игры ведь по-разному складываются.
При этом мне много шансов давали. Другое дело, что где-то не получалось. Но терпел и ждал снова. И был уверен - все будет хорошо. Просто нужно, чтобы что-то в какой-то момент произошло (улыбается)", - сказал Соболев "Матч ТВ".
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
В феврале 2026 года сине-бело-голубые взяли в аренду до конца сезона форварда Джона Дурана. Игрок провел за команду 9 матчей и забил 2 гола.