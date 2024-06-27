"О трансфере Саравии преждевременно говорить. Рано его обсуждать", - приводит слова Рыскина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник аргентинской "Химнасии" Родриго Саравия может досрочно завершить аренду, чтобы перейти в "Ростов". Права на 23?летнего хавбека принадлежат уругвайскому клубу "Пеньяроль". Сумма трансфера может составить около 2,1 миллиона долларов.
За "Химнасию" Саравия играет с августа прошлого года. На его счету один гол в 33 матчах.
Спортивный директор "Ростова": преждевременно говорить о трансфере Саравии
Спортдиректор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал интерес клуба к уругвайскому хавбеку Родриго Саравии.
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