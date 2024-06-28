"Не знаю, а пойдёт ли Соболев вообще в "Зенит"? Я не верю ни в кого в "Зените" - ни в Соболева, ни в Глушенкова. Андрей Мостовой тоже был хороший футболист, а теперь выходит только на замену. Кто-то вообще пропадает", - заявил Селюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" заинтересован в подписании нападающего "Спартака" Александра Соболева. Сумма трансфера, с учетом агентских и подъемных выплат, должна составить 20 миллионов евро. Сам футболист, как сообщается, заинтересован в переходе и ждет, пока клубы достигнут соглашения.
Ранее "Зенит" приобрел нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова за 6.3 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 8+21 по системе гол+пас в 38-ми матчах во всех турнирах.
Вингер Андрей Мостовой выступает за "Зенит" с лета 2020-го года. В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 21-м матче сине-бело-голубых в РПЛ, в которых суммарно провел на поле 1008 минут. На счету Мостового 3 гола и 1 голевая передача.
Источник: LegalBet
Селюк: я не верю ни в кого в "Зените" - ни в Соболева, ни в Глушенкова, Мостовой тоже был хорошим футболистом
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал российских футболистов, переходящих в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"