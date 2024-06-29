"Это качественный игрок. Я его знаю, конечно. Он может приносить нам пользу. Видно, что физически не до конца готов, поэтому сыграл только 30 минут. Уверен, он может нам приносить пользу, 100%", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
У 27-летнего футболиста завершилось действие контракта с московским "Локомотивом". На правах свободного агента полузащитник присоединился к ЦСКА на первом предсезонном сборе. 29 июня хабек вышел на замену во втором тайме товарищеской игры против ярославского "Шинника".
Жемалетдинов и Николич, который взглавил ЦСКА в июне 2024 года, уже знакомы по совместной работе в "Локомотиве" в 2020-2021 гг.
Николич оценил перспективы перехода в ЦСКА Жемалетдинова
Главный тренер московского ЦСКА оценил текущее состояние полузащитника Рифата Жемалетдинова, который принимает участие в предсезонном сборе "армейцев".
Фото: ФК "Локомотив"