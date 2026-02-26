Матчи Скрыть

Челестини: я верил в Дивеева даже как в нападающего

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об уходе в "Зенит" защитника Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Иногда, когда Игорь чувствовал боль, он не мог сделать все, что умеет или что мы требовали. Больше мне сказать нечего - Дивеев играл все матчи, когда был доступен.

Но нет, есть еще что сказать. Я верил в Дивеева даже как в нападающего. Вот теперь больше точно сказать нечего", - сказал Челестини.

В это зимнее трансферное окно Игорь Дивеев покинул московский ЦСКА, цвета кторого защищал с 2019 года, и перебрался в "Зенит". Центральный защитник сборной России подписал контракт с петербургским клубом до лета 2029 года.

Дивеев провел в составе "армейцев" 203 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми голами и 5 результативными передачами.

Источник: "Спортс"

