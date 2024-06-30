"Опытные игроки нужны в каждой команде. Георгий станет столпом обороны, будет основным футболистом в "Химках", - цитирует слова Бушманова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о переговорах Джикии с подмосковным клубом.
Напомним, что "Спартак" не стал продлевать контракт с российским защитником. Джикия в составе красно-белых провел 215 матчей в официальных турнирах, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее выступал за пермский "Амкар", "Химик", нальчикский "Спартак" и московский "Локомотив".
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Бушманов считает, что Джикия усилит "Химки"
Бывший футболист московского "Спартака" высказался по поводу возможного перехода Георгия Джикии в подмосковные "Химки".
Фото: "Чемпионат"