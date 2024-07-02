"Дан в любой момент готов вернуться в Россию, он хочет что-то выиграть здесь. Мы открыты для предложений, но пока ничего конкретного нет", - цитирует Пырнзу "РБ Спорт".
Румынский специалист Дан Петреску возглавлял краснодарскую "Кубань" с декабря 2009-го по август 2012-го года, а также с июня по октябрь 2016-го. Помимо "Кубани", экс-игрок лондонского "Челси" тренировал в России московское "Динамо" (2012-2014). с апреля текущего года 56-летний специалист работает на родине, где возглавляет клуб "ЧФР".
Агент: Дан Петреску готов вернуться в Россию в любой момент
Николай Пырнэу, агент экс-наставника "Кубани" и московского "Динамо" Дана Петреску, заявил о желании своего клиента вновь поработать в России.
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