"Отобрать у "Зенита" чемпионство будет невозможно? Я играю за ЦСКА и хочу с этой командой каждый год становиться чемпионом. Но здесь много нюансов. Посмотрим, как будет идти сезон, на каком месте мы будем располагаться. Все наши игры с "Зенитом" являются большими событиями. Но в каждом матче мы играем на победу, независимо от соперника", - сказал Роша.
На старте прошедшего сезона "Зенит" обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались сине-бело-голубые 5:4. В рамках Российской Премьер-Лиги "армейцы" в родных стенах сыграли вничью 1:1, в Санкт-Петербурге армейский клуб смог добыть победу 1:0. Команды встречались в Кубке России, где петербуржцы прошли дальше, снова одержав победу в серии пенальти. Команда Сергея Семака выиграла "золотой требл" - завоевав золотые медали чемпионата и выиграв Кубок и Суперкубок страны.
Источник: "РБ Спорт"
Виллиан Роша: отобрать у "Зенита" чемпионство будет невозможно? Я хочу каждый год становиться чемпионом с ЦСКА
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался по поводу конкуренции с петербургским "Зенитом" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ЦСКА