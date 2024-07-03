"Сейчас я не думаю о каких-то трансферных слухах про меня. В первую очередь я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня действующий контракт с "Зенитом", поэтому я не рассматриваю вариант с уходом из команды", - заявил Кассьерра.
Матео Кассьерра перебрался в "Зенит" из "Сочи" летом 2022-го года. Сумма трансфера составила 4.5 миллиона евро. В минувшем сезоне колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, записав на свой счет 21 забитый мяч. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны турецкого "Фенербахче".
Контракт Матео Кассьерры с "Зенитом" действует до лета 2027-го года. Сезон сине-бело-голубые начнут 13-го июля матчем за Суперкубок России с "Краснодаром". В 1-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Крыльями Советов". Игра состоится 20-го июля.
Источник: "Metaratings"
Матео Кассьерра: варианты с уходом из "Зенита" не рассматриваю
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра опроверг слухи о возможном уходе из "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"