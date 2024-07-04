- Кого мы только уже ни видели в соперниках. Я в шутку говорил: ощущение, что мы крутим глобус, и куда пальцем ткнём - с тем играем. Понятно, что мы играем с теми, кто соглашается. Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе, например. С нетерпением ждём этот матч! - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов рассказал о существующей договорённости о проведении товарищеского матча между сборными России и Замбии в сентябре или октябре 2024 года. В рейтинге национальных команд ФИФА сборная Замбии занимает 86-ю строчку, сборная России - 35-е место.
В трёх последних товарищеских матчах подопечные Валерия Карпина одержали победы с суммарным счётом 16:0, обыграв Кубу (8:0), Сербию (4:0) и Белоруссию (4:0).
Сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии
Мостовой: крутим глобус, куда пальцем ткнём - с тем сборная России играет. Но у Замбии нормальный уровень
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о будущем товарищеском матче нашей национальной команды со сборной Замбии.
Фото: AFP