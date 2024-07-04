- Могут ли Антон Миранчук или Артём Дзюба оказаться в "Динамо"? Это большие игроки. Конечно, иметь таких футболистов в команде - это приятно для тренера. Но у нас в нападении номер один - Тюкавин. Дзюба чаще оказывался бы на скамейке, потому что я буду делать ставку на Тюкавина. По Миранчуку - посмотрим, - передаёт слова Лички "Советский спорт".
В июне 2024 года официальный телеграм-канал московского "Локомотива" объявил, что 35-летний нападающий Артём Дзюба и 28-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук покидают "железнодорожников" в связи истечением срока действия контрактов.
22-летний форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин в прошедшем сезоне вошёл в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги, забив в национальном первенстве 15 голов.
Личка: Антон Миранчук и Артём Дзюба - большие игроки. Но в нападении "Динамо" номер один - Тюкавин
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос о возможном приходе в его команду покинувших "Локомотив" нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Зенит"