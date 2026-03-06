Матчи Скрыть

Месси встретился с Трампом (фото)

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси принял участие в церемонии чествования команды в Белом доме.
Фото: ФК "Интер Майами"
Мероприятие прошло при участии президента США Дональда Трампа. Аргентинский нападающий появился в зале вместе с американским лидером. Там их уже ожидали остальные футболисты клуба из Майами.

Команда Месси в прошлом году стала победителей Восточной конференции МЛС.

Аргентинец выступает за американскую команду с 2023 года. Всего на его счету 90 матчей за клуб, в которых он забил 79 голов. Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до декабря 2028 года.

