Месси встретился с Трампом (фото)

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси принял участие в церемонии чествования команды в Белом доме.

Фото: ФК "Интер Майами"

Мероприятие прошло при участии президента США Дональда Трампа. Аргентинский нападающий появился в зале вместе с американским лидером. Там их уже ожидали остальные футболисты клуба из Майами.



Команда Месси в прошлом году стала победителей Восточной конференции МЛС.



Аргентинец выступает за американскую команду с 2023 года. Всего на его счету 90 матчей за клуб, в которых он забил 79 голов. Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до декабря 2028 года.