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Файзуллаев: сейчас у меня контракт с ЦСКА. Слухи про "Вильярреал" читал в интернете

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Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал новости о своем возможном трансфере в испанский "Вильярреал".
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Я сейчас в ЦСКА, у меня есть контракт. Слухи про "Вильярреал" я читал в интернете", - приводит слова Файзуллаева "Чемпионат".

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выступает за ЦСКА с лета прошлого года. За его трансфер "армейцы" заплатили узбекистанскому "Пахтакору" в августе 2023-го года 500 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает Файзуллаева в 6 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 20-летнему футболисту из Испании. По слухам, в услугах Файзуллаева заинтересован "Вильярреал". Контракт Аббосбека с ЦСКА рассчитан до лета 2026-го года.

Аббосбек Файзуллаев ЦСКА Вильярреал Российские трансферы
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