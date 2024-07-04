"Я сейчас в ЦСКА, у меня есть контракт. Слухи про "Вильярреал" я читал в интернете", - приводит слова Файзуллаева "Чемпионат".
Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выступает за ЦСКА с лета прошлого года. За его трансфер "армейцы" заплатили узбекистанскому "Пахтакору" в августе 2023-го года 500 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает Файзуллаева в 6 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 20-летнему футболисту из Испании. По слухам, в услугах Файзуллаева заинтересован "Вильярреал". Контракт Аббосбека с ЦСКА рассчитан до лета 2026-го года.
Файзуллаев: сейчас у меня контракт с ЦСКА. Слухи про "Вильярреал" читал в интернете
Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал новости о своем возможном трансфере в испанский "Вильярреал".
Фото: официальный сайт ЦСКА