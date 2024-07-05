"Мы обо всем договорились. Сейчас подготовят трансферный контракт и все. В ближайшее время Вера станет игроком "Химок". Согласовывается личный контракт и юридическая составляющая сделки", - цитирует Андреева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Химки" заплатят "Оренбургу" за переход Лукаса Веры 1 миллион евро - полузащитник подпишет контракт с подмосковным клубом по схеме "2+1". В завершившемся сезоне аргентинец провёл за оренбуржцев во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах.
Спортдир "Оренбурга" Андреев сообщил, что Лукас Вера в ближайшее время перейдёт в "Химки"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что полузащитник Лукас Вера в ближайшее время перейдёт в "Химки".
Фото: ФК "Оренбург"