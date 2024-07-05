"Помазун играет товарищеские игры по тайму, не боится конкуренции. Футболист принадлежит ЦСКА - он играет. Если клуб скажет, что на него не рассчитывают, то у нас есть запасные варианты. Помазун пашет, тренируется, он амбициозный. Хочет быть первым номером", - цитирует Сафонова "СЭ".
В завершившемся сезоне Илья Помазун выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды - голкипер провёл за клуб во всех турнирах 34 матча, пропустил 50 матчей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2027/2028.
По итогам сезона-2023/2024 екатеринбургский "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, уступил тольяттинскому "Акрону" в стыковых матчах и вылетел в Первую лигу. "Армейцы" расположились на шестой строчке, набрав в 30-ти встречах 48 очков.
Агент Помазуна: Илья не боится конкуренции - голкипер принадлежит ЦСКА и хочет быть первым номером
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Урал"