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Алип - о матче "Зенита" с "Тальересом": игра была равна, как говорится, играли…

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Защитник "Зенита" Нуралы Алип подвел итоги матча против аргентинского "Тальереса" на Летнем кубке (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
- Уровень "Тальереса"? Если сравнивать с нашими клубами, можно сказать, что боевая, кусачая команда. С ними можно побороться. А так, ничего сверхъестественного. Да и мы тоже ничего сегодня не показали. Игра была равна, как говорится, играли….

Вчера, 5 июля, состоялся матч Летнего кубка между петербургским "Зенитом" и аргентинским клубом "Тальерес". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 56-й минуте игры забил нападающий сине-бело-голубых Густаво Мантуан, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Нуралы Алип Тальерес
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