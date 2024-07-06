- Уровень "Тальереса"? Если сравнивать с нашими клубами, можно сказать, что боевая, кусачая команда. С ними можно побороться. А так, ничего сверхъестественного. Да и мы тоже ничего сегодня не показали. Игра была равна, как говорится, играли….
Вчера, 5 июля, состоялся матч Летнего кубка между петербургским "Зенитом" и аргентинским клубом "Тальерес". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 56-й минуте игры забил нападающий сине-бело-голубых Густаво Мантуан, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
Источник: "РБ Спорт"
Алип - о матче "Зенита" с "Тальересом": игра была равна, как говорится, играли…
Защитник "Зенита" Нуралы Алип подвел итоги матча против аргентинского "Тальереса" на Летнем кубке (1:0).
Фото: ФК "Зенит"