"Существует вероятность, что Конате останется в России? Нет, это вряд ли. Я, честно говоря, даже ни с кем из российских клубов не общался. Но еще не все переговоры закончены", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Форвард Мохамед Конате покинул грозненский "Ахмат" этим летом на правах свободного агента. Нападающий провёл за грозненский клуб во всех турнирах 90 матчей и записал на свой счёт 34 забитых мяча и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Ранее форвард выступал за "Химки", "Пюник", "Гомель", "Урал" и "Тамбов". Агент игрока сообщал, что футболист намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате.
Агент Конате: я ни с кем из российских клубов не общался - вряд ли нападающий останется в РПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"