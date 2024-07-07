Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
6 - 0 6 0
СоколЗавершен
Рубин
18:00
ЕнисейНе начат
Спартак
18:30
УфаНе начат
Нижний Новгород
19:00
Нови ПазарНе начат
ЦСКА
19:30
ПартизанНе начат

Агент Конате: я ни с кем из российских клубов не общался - вряд ли нападающий останется в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"
"Существует вероятность, что Конате останется в России? Нет, это вряд ли. Я, честно говоря, даже ни с кем из российских клубов не общался. Но еще не все переговоры закончены", - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Форвард Мохамед Конате покинул грозненский "Ахмат" этим летом на правах свободного агента. Нападающий провёл за грозненский клуб во всех турнирах 90 матчей и записал на свой счёт 34 забитых мяча и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Ранее форвард выступал за "Химки", "Пюник", "Гомель", "Урал" и "Тамбов". Агент игрока сообщал, что футболист намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Ахмат Дмитрий Селюк Мохамед Конате
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится