- Предстоящий чемпионат будет полегче, тут есть явные аутсайдеры. Не знаю, как сложится судьба команд, которые пришли, в прошлом сезоне и "Сочи", и "Урал" было жалко. Все бились до последнего и показывали хороший уровень футбола. Сейчас непонятно, что с "Пари НН"? Что с "Акроном"? Мне кажется, для Премьер-лиги нужно полкоманды менять, если не больше. Что с "Химками" и "Динамо" Махачкала - тоже непонятно, - передаёт слова Сенникова Metaratings.ru.
В предстоящем сезоне Российской премьер-лиги примут участие три клуба, в сезоне-2023/2024 выступавших в Первой лиге - подмосковные "Химки", махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон". "Химки" и "Динамо" вышли в РПЛ напрямую, заняв два первых места в турнирной таблице Первой лиги по итогам сезона. "Акрон" пробился в РПЛ через стыковые матчи, обыграв по сумме двух встреч екатеринбургский "Урал" (2:0 на выезде, 1:2 дома).
В другой стыковой паре сыграли занявший 13-е место в РПЛ "Пари Нижний Новгород" и тульский "Арсенал", волжане удержались в высшем дивизионе, уступив в первом домашнем матче, но выиграв в ответном (1:2, 2:0).
Сенников назвал явных аутсайдеров предстоящего сезона РПЛ
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, какие клубы он видит аутсайдерами сезона-2024/2025 РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"