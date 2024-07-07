"На лавке сидеть вообще не могу. Даже в "Балтике", когда была кубковая ротация, а я на скамейке… Меня просто ломает. Категорически не умею быть вторым или третьим. И делаю всё, чтобы быть первым. Мне вообще неважно, какие там личные условия, зарплата. Допустим, если буду знать, что шансов стать первым нет, то не пойду ни за какие деньги. По крайней мере до 35 лет", - сказал Латышонок.
В это летнее трансферное окно "Зенит" подписал 26-летнего голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка, активировав опцию выкупа в 300 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт с петербургским клубом подписан до лета 2028 года. В прошлом сезоне Латышонок принял участие в 34 матчах калининградцев, пропустил 44 мяча и в восьми встречах сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ранее Евгений Латышонок заявлял, что московский "Спартак" предлагал ему более выгодные условия по контракту, но вратарь выбрал "Зенит".
Источник: "Чемпионат"
Латышонок: на лавке сидеть вообще не могу. Меня просто ломает
Новичок "Зенита" голкипер Евгений Латышонок заявил, что не может сидеть на скамейке запасных и сделает всё, чтобы стать первым номером.
Фото: ФК "Зенит"