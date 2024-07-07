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Аршавин: кто сильнее, я или Головин? В мышлении и быстроте принятия решений его превосхожу

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Бывший грок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин сравнил себя с футболистом "Монако" Александром Головиным.
Фото: AFP
"Кто сильнее, я или Головин, и в чём? Конечно, я. В мышлении и быстроте принятия решений его превосхожу", - сказал Аршавин.

Атакующий полузащитник Александр Головин в 2018 году перешел из московского ЦСКА в "Монако". В прошедшем сезоне россиянин преодолел планку в 200 матчей за "монегасков", в которых забил 31 гол и сделал 37 голевых передач. Андрей Аршавин в составе петербургского "Зенита" стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, в 2009 году нападающий перешел в лондонский "Арсенал", в котором провел 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Источник: "Советский спорт"

Андрей Аршавин Александр Головин
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