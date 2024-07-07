"Я для себя быстро решил, что хочу в "Зенит". Подумал, что здесь смогу реализовать себя так, как мне этого хочется. То есть "Зенит" был выбран, потому что здесь ты видишь больше шансов реализовать себя? Да. Уже делаю для этого все возможное. Надеюсь, стать первым на долгие годы", - сказал Латышонок.
Вратарь также заявлял, что красно-белые предложили ему более выгодные условия по контракту, но несмотря на это, Евгений выбрал петербургский клуб для продолжения карьеры. В это летнее трансферное окно "Зенит" подписал 26-летнего голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка, активировав опцию выкупа в 300 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт с петербургским клубом подписан до лета 2028 года. В прошлом сезоне Латышонок принял участие в 34 матчах калининградцев, пропустил 44 мяча и в восьми встречах сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "Чемпионат"
Вратарь Латышонок рассказал, почему выбрал "Зенит", а не "Спартак"
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок рассказал, почему решил перейти в петербургский клуб вместо московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"