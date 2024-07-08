"Не хочу говорить о своём будущем. Но я думаю, что, как мой агент и сказал, что моё будущее решится через недели две. Это пока всё, что я могу сказать", - цитирует Дркушича Metaratings.
Ваня Дркушич принял участие в четырёх матчах за сборную Словении на чемпионате Европы и ни разу не был заменён. Словенцы вылетели с Евро-2024, уступив в серии послематчевых пенальти Португалии на стадии 1/8 финала турнира (0:0, 0:3 - пен.).
В завершившемся сезоне центральный защитник сыграл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счёт два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт словенца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Дркушич: моё будущее решится через недели две
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич высказался о своём будущем.
Фото: ФК "Сочи"