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Гендиректор "Химок" Оленев: Шунин? Этой фамилии нет в нашем списке

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев ответил на вопрос о возможном подписании бывшего голкипера "Динамо" Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
"Интересуются ли "Химки" Антоном Шуниным? На сегодняшний день этой фамилии нет в нашем списке", - сказал Оленев.

Этим летом московское "Динамо" рассталось со своим вратарем Антоном Шуниным, который играл за бело-голубых всю свою карьеру. В настоящее время 37-летний голкипер, чья стоимость оценивается в 400 тысяч евро, находится в статусе свободного агента. Подмосковные "Химки" в предстоящем сезоне будут выступать в Российской Премьер-Лиге, красно-черные стали чемпионами Первой лиги и заслужили повышение.

Источник: "РБ Спорт"

Шунин Антон Химки Российские трансферы
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