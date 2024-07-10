"Интересуются ли "Химки" Антоном Шуниным? На сегодняшний день этой фамилии нет в нашем списке", - сказал Оленев.
Этим летом московское "Динамо" рассталось со своим вратарем Антоном Шуниным, который играл за бело-голубых всю свою карьеру. В настоящее время 37-летний голкипер, чья стоимость оценивается в 400 тысяч евро, находится в статусе свободного агента. Подмосковные "Химки" в предстоящем сезоне будут выступать в Российской Премьер-Лиге, красно-черные стали чемпионами Первой лиги и заслужили повышение.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Химок" Оленев: Шунин? Этой фамилии нет в нашем списке
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев ответил на вопрос о возможном подписании бывшего голкипера "Динамо" Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"