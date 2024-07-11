- Почему "Спартак" оформил трансфер 32-летнего Виллиана Жозе, но до этого не продлил 30-летнего Джикию? Имеет значение не только возраст, но и игровая позиция. Со спортивным блоком было принято решение, что нам необходимо усиление на позицию форварда более опытным футболистом. Наверное, Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы. Скорее всего. Но в ближайшие годы он может помочь клубу. Посмотрим, какую пользу он принесёт. На данный момент мы рассчитываем, что Виллиан Жозе сможет дать какой-то результат здесь и сейчас, - передаёт слова Малышева "Чемпионат".
1 июля 2024 года московский "Спартак" официально объявил о переходе из испанского "Бетиса" 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, сумма трансферной компенсации за игрока составила 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне на счету форварда 43 матча за севильский клуб во всех турнирах, 14 забитых мячей и 6 результативных передач.
По завершении сезона-2023/2024 "Спартак" покинул 30-летний центральный защитник и капитан команды Георгий Джикия, который не смог договориться с руководством красно-белых о продлении истекающего контракта. Футболист выступал за московский клуб с января 2017 года.
Гендиректор "Спартака" объяснил, почему клуб подписал Виллиана Жозе, не продлив более молодого Джикию
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал о причинах подписания 32-летнего нападающего Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"