"По-моему, сейчас у "Зенита" 31 или 32 игрока. Естественно, что все хотят играть, а тут столько народу. Думаю, до конца трансферного окна их количество сократится - "Зениту" удастся раскидать футболистов. Самое удивительное, что я не слышу слухов, которые ходили в предыдущее межсезонье: то бразильцы хотят уйти, то Сутормина и Чистякова берут куда-то, то ещё кого-то. А сейчас все спокойно и тихо готовятся, не жужжат", - заявил Аршавин.
В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнился четырьмя футболистами. У "Балтики" был приобретен голкипер Евгений Латышонок. Правый защитник Сергей Волков перешел из "Краснодара", а на противоположный фланг был куплен Юрий Горшков из "Крыльев Советов". Кроме того, нападающий Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива".
Кроме того, сине-бело-голубые выкупили у "Локомотива" форварда Вильсона Изидора, который выступал за санкт-петербургский клуб в прошлом сезоне на правах аренды, а из аренд в другие клубы в "Зенит" вернулись голкиперы Даниил Одоевский и Никита Гойло, защитник Дмитрий Чистяков и полузащитники Алексей Сутормин и Зелимхан Бакаев.
Сезон начнется для "Зенита" 13-го июля. Подопечные Сергея Семака встретятся с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России-2024.
Источник: "Чемпионат"
Аршавин: по-моему, сейчас у "Зенита" 31 или 32 игрока. Все готовятся, не жужжат
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переизбыток игроков в заявке "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"