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Аршавин: если Семаку нужен Соболев или Кордоба, то он будет в "Зените"

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Экс-капитан "Зенита" Андрей Аршавин оценил вероятность появления в команде нового центрфорварда в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что определяющим должно быть мнение главного тренера. И оно в принципе есть. Если Сергею Богдановичу нужен игрок такого типа, как Соболев, Кордоба или кто-то ещё третий, то он будет", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

Санкт-петербургский "Зенит", по данным СМИ, планирует усилить атаку команды перед стартом нового сезона. Сообщается, что приоритетной целью действующих чемпионов является поиск классической "девятки". В качестве главных кандидатов на усиление позиции называются форвард "Спартака" Александр Соболев и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.

"Краснодар", по сообщениям источников, отказался вести переговоры с сине-бело-голубыми из-за того, что "Зенит" начал вести переговоры с игроком раньше, чем обратился к "Краснодару". Александр Соболев, в свою очередь, продолжает оставаться целью для сине-бело-голубых. По сообщениям прессы, клубы ведут переговоры о цене потенциального трансфера.

Андрей Аршавин Зенит Краснодар Спартак Александр Соболев Джон Кордоба Российские трансферы
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