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В "Локомотиве" подтвердили информацию о том, что клуб сделал предложение по Маркиньосу

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о том, что клуб сделал официальный запрос в "Ференцварош" по трансферу Маркиньоса.
Фото: ФК "Ференцварош"
"Мы действительно сделали предложение "Ференцварошу", идет переговорный процесс", - цитирует слова Нагорных "Матч ТВ".

Всего за "Ференцварош" Маркиньос провел 96 матчей в официальных турнирах, отличившись 13 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Контракт между венгерский клубом и игроком рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что "Локомотив" сделал трансферное предложение в размере 2,8 млн евро.

Российские трансферы Локомотив Ференцварош
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