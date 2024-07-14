"Мы действительно сделали предложение "Ференцварошу", идет переговорный процесс", - цитирует слова Нагорных "Матч ТВ".
Всего за "Ференцварош" Маркиньос провел 96 матчей в официальных турнирах, отличившись 13 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Контракт между венгерский клубом и игроком рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что "Локомотив" сделал трансферное предложение в размере 2,8 млн евро.
В "Локомотиве" подтвердили информацию о том, что клуб сделал предложение по Маркиньосу
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о том, что клуб сделал официальный запрос в "Ференцварош" по трансферу Маркиньоса.
Фото: ФК "Ференцварош"