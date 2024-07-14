"Интерес из-за рубежа есть, но пока это не то, что интересно нам", - цитирует Еремина "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Игорь Дивеев пропустил первую часть чемпионата, так как восстанавливался от повреждения, полученного в матче за Суперкубок России против "Зенита". Центральный защитник провёл за "армейцев" в сезоне-2023/2024 15 матчей и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Агент Дивеева сообщил, что к защитнику ЦСКА есть интерес от зарубежных клубов
Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что в услугах игрока заинтересованы зарубежные клубы.
Фото: ПФК ЦСКА