"Нам надо смотреть на себя, потому что первые пять игр в чемпионате для нас будут очень сложными. У нас 16-17 игроков, плюс три молодых парня. Карраскаля, Чавеса, Бальбуэны не хватает. Посмотрим, как мы выйдем из этой ситуации", - цитирует Личку "Чемпионат".
Напомним, что Хорхе Карраскаль и Луис Чавес отсутствуют в заявке московского "Динамо", так как принимают участие в Кубке Америки - сборная Колумбии, за которую выступает Карраскаль сыграет в финале турнира против Аргентины. Фабиан Бальбуэна улетел в расположение сборной Парагвая для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.
По итогам сезона-2023/2024 бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице российского чемпионата, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Марцела Лички примет на своём поле воронежский "Факел".
Личка: у нас 16-17 игроков, старт сезона будет очень сложным
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался об отсутствующих игроках.
Фото: ФК "Динамо"