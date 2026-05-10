В Иране подтвердили участие сборной на чемпионате мира - 2026

Руководитель Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что национальная команда примет участие в мировом первенстве 2026 года.

Сборная Ирана

По его словам для RMC Sport, иранская сторона не рассматривает вариант отказа от поездки на турнир.



Тема участия сборной активно обсуждалась после заявлений президента США Дональда Трампа и главы ФИФА Джанни Инфантино, которые ранее допустили присутствие Ирана на турнире.



Чемпионат мира состоится сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля. На групповом этапе иранская сборная встретится с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.