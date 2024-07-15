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Эракович: важно, что "Зенит" начал сезон с завоевания трофея

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Защитник "Зенита" и сборной Сербии прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень важно, что мы начали сезон с завоевания трофея. Лучшего старта сезона даже придумать сложно. Теперь надеюсь, что у нас получится повторить результат прошлого сезона и снова взять три титула", - сказал Эракович.

Матч за Суперкубок России сезона-2024/25 между "Зенитом" и "Краснодаром" состоялся 13 июля на стадионе "Волгоград Арена". Петербургский клуб одержал победу со счётом 4:2, дублем в составе сине-бело-голубых отличился новичок команды Максим Глушенков. Ещё два гола забили Родригао и Вендел. Два мяча в составе "быков" на счету Никиты Кривцова и Фёдора Смолова, который недавно вернулся в краснодарский клуб.

Источник: «Матч ТВ»

Страхиня Эракович Зенит Краснодар
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