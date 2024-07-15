"В таком футболе, как "Зенит" играл с Малкомом и как играл в Волгограде, Кассьерра просто не участвует, его нет в такой игре. В такой футбол Соболев подойдёт лучше, если ему всё объяснят. Ещё раз повторю - Соболев очень умный, техничный игрок. Ему надо просто играть правильно, а не бороться. Соболев лучше, чем Кассьерра, он в таком зенитовском футболе забьёт за сезон 20+ голов", - считает Шалимов.
В прошедшем сезоне Соболев в 34 матчах за красно-белых забил десять голов и ещё девять раз ассистировал своим партнерам. Этим летом 27-летний форвард может перейти в "Зенит". По информации СМИ, клубы ведут переговоры, но пока не согласовали окончательную сумму трансфера, речь может идти о 8-12 миллионов евро. Колумбийский нападающий Матео Кассьерра в прошедшем сезоне забил 24 гола и сделал семь голевых пасов в 38 матчах за сине-бело-голубых. 21 забитый мяч позволил колумбийцу стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: Соболев лучше, чем Кассьерра, он в зенитовском футболе забьёт больше 20 голов за сезон
Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов сравнил нападающего "Зенита" Матео Кассьерру с нападающим "Спартака" Александром Соболевым, который может оказаться в петербургском клубе.
Фото: ФК "Спартак"