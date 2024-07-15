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Ещенко считает, что Зобнин станет новым капитаном "Спартака"

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Экс-футболист Андрей Ещенко высказался по поводу нового возможного капитана московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, Зобнин будет капитаном. Потом уже претендуют Максименко, Соболев", - цитирует слова Ещенко Legalbet.

Роман Зобнин играет в составе "Спартака" с сезона-2016/2017. За это время он успел провести 250 матчей, забить 18 мячей и отдать 18 голевых передач. В стане красно-белых футболист стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. Ранее полузащитник выступал за московское "Динамо".

Чемпионат России-24/25 "Спартак" начнет гостевым матчем против "Оренбурга". Встреча состоится 21 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.

Андрей Ещенко Роман Зобнин Спартак Чемпионат России ПЛ
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