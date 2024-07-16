Во вторник Промес опубликовал в своих соцсетях видеоподборку своих голов за красно-белых. Он поставил в ролике эмодзи скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.
Напомним, Квинси Промес в феврале этого года заключили под стражу в Объединенных Арабских Эмиратах, когда "Спартак" находился там на сборах. Футболист попал в ДТП и уехал с места аварии. В настоящее время футболиста отпустили из-под ареста, но ему по-прежнему запрещено покидать территорию страны. Более того, прокуратура Нидерландов требует экстрадиции бывшего спартаковца, на родине его обвинили в контрабанде наркотиков и поножовщине.
Московский "Спартак" не смог продлить контракт с Промесом, который истёк 30 июня. При этом в московском клубе выразили надежду на сотрудничество с форвардом в будущем.
Квинси является шестым бомбардиром в истории "Спартака", он забил 114 мячей в 235 матчах. Нападающий выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021?м. В сезоне-2016/17 вместе с московской командой завоевал золотые медали российского чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Спартак" не работает над возвращением Квинси Промеса в Россию
Московский "Спартак" не работает над возвращением в Россию своего бывшего голландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"