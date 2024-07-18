"Он выигрывал чемпионаты в Сербии с "Црвеной Звездой" и в Венгрии с "Ференцварошем", это большие клубы, но эти лиги очень сильно отличаются от российской. Для Деяна работа в таком клубе будет серьезной проверкой и здесь все возможно, но в "Спартаке" я не желаю Станковичу успехов", - заявил Уилкшир.
Экс-футболист миланского "Интера" Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" с сезона 2024/25. Ранее сербский специалист возглавлял на родине "Црвену Звезду", а также венгерский "Ференцварош" и итальянскую "Сампдорию". В минувшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.
В минувшем сезоне красно-белых возглавлял испанский специалист Гильермо Абаскаль. В середине апреля его сменил боснийский тренер Владимир Слишкович.
Источник: "РБ Спорт"
Уилкшир: работа в "Спартаке" станет для Станковича серьезной проверкой, но я не желаю ему удачи
Экс-защитник "Динамо" Люк Уилкшир оценил перспективы нового главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в России.
Фото: "Матч ТВ"