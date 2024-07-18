"Нужно уверенно входить в чемпионат, там ничего страшного нет. И бороться за первую половину таблицы, это мое мнение", - цитирует слова Терехова "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам сезона-2023/24 подмосковные "Химки" выиграли Первую лигу и спустя год вернулись в Российскую Премьер-Лигу. Также в высший дивизион смогли подняться махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон".
Свой первый матч после возвращения "Химки" проведут дома против махачкалинского "Динамо". Матч состоится 21 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Защитник "Химок" рассказал о целях команды на сезон
Защитник "Химок" Сергей Терехов рассказал о том, какие цели должны быть у подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"