"У него была категоричная позиция, поэтому не было смысла его оставлять. Он хотел быть ближе к Москве. Это его выбор. И на "Химках" не надо крест ставить. Посмотрим, сезон все покажет. У него там и личный контракт другой. Где больше дали, туда и ушёл", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Полузащитник Лукас Вера перешёл из "Оренбурга" в подмосковные "Химки" в летнее трансферное окно за 1 миллион евро, аргентинец подписал контракт с клубом до лета 2026 года. В завершившемся сезоне полузащитник провёл за оренбуржцев во всех турнирах 30 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 подмосковные "Химки" примут на своём поле махачкалинское "Динамо".
Спортдир "Оренбурга" - о переходе Веры в "Химки": где больше денег дали, туда и ушел
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о переходе полузащитника Лукаса Веры в "Химки"
Фото: ФК "Оренбург"