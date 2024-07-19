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Бурлак - о "Локомотиве" в новом сезоне: проблем будет прилично, теперь команда будет плясать от обороны

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Экс-игрок московского "Локомотива" Тарас Бурлак рассказ о своих ожиданиях от игры красно-зелёных в новом сезоне РПЛ.
Фото: "РИА Новости"
"Локомотиву" сто процентов будет сложно. Теперь команда будет играть в три защитника, плясать от обороны, потому что в атакующем плане она ослабла. Думаю, проблем будет прилично. Попадание в топ-5 будет отличным результатом", - цитирует Бурлака Metaratings.

В сезоне-2023/24 "Локомотив" набрал 53 очка и занял четвёртое место в чемпионате России. В межсезонье команду покинул ряд ключевых футболистов - Глушенков, Антон Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, Магкеев и др.

Новый сезон "железнодорожники" начнут 20 июля домашней встречей против "Акрона" из Тольятти. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.

Локомотив Тарас Бурлак
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