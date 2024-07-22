"Конечно, у нас цель - стать чемпионами в этом году. В прошлом году нам немножко не хватило, в этом году шаг за шагом будем двигаться к тому, чтобы стать чемпионами. Прошлый сезон уже надо забыть, что произошло, то произошло", - цитирует Бителло "ТАСС".
После 29-го тура в прошлом сезоне московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" (0:1), а команда Сергея Семака на своём поле одержала победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стала чемпионом России в шестой раз кряду.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 московское "Динамо" на своём поле одержало победу над воронежским "Факелом" со счётом 3:1.
Полузащитник "Динамо" Бителло: у нас цель - стать чемпионами в этом году
Полузащитник "Динамо" Бителло рассказал о целях команды на этот сезон.
Фото: ФК "Динамо"