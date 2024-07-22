"Мы совершили много глупых ошибок, особенно в обороне. 4 удара и 4 гола у противника. Если мы хотим соревноваться дальше, мы не можем так играть дальше. Для меня лучше, если мы играем хорошо и побеждаем, а не если мы играем хорошо и проигрываем, как было сегодня", 0 сказал Илич в эфире "Матч Премьер".
Сегодня, 22 июля, "Пари НН" в домашней встречи уступил казанскому "Рубину" со счётом 4:2. У хозяев отличились Зе Турбо и Царукян, у гостей забили Даку, Зотов, Вада и Кабутов.
В следующем туре команда Саши Илича 27 июля у себя дома примет московский ЦСКА. Начало встречи назначено на 15:00 по московскому времени.
Илич - о поражении от "Рубина": мы совершили много глупых ошибок
Главный тренер "Пари НН" Саша Илич прокомментировал поражение от "Рубина" в первом туре РПЛ.
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