"Надо спросить у руководителей, что ими движет, когда они выбирают иностранных тренеров. Тот же "Спартак" один за другим увольняет иностранцев и берёт непонятно кого. У нас даже не рассматривают заслуженных людей - сразу из-за рубежа привозят. Вот что новый тренер "Спартака" выиграл? "Ференцварош" и без тренера у себя будет выигрывать", - сказал Лосев.
Новым главным тренером "Спартака" в межсезонье стал сербский специалист Деян Станкович. Во время игровой карьеры он играл в миланском "Интере" Жозе Моуриньо, в составе которого серб выиграл кубок Лиги чемпионов. Тренерскую работу начал в своем родном клубе "Црвене Звезде" в 2019 году, привел команду к чемпионству в первых трез сезонах. В 2023-м Деян попробовал свои силы в Серии А, возглавил терпящую бедствие "Сампдорию", но не смог уберечь клуб от вылета. После этого Станкович возглавил венгерский "Ференцварош", в котором он снова повторил чемпионский результат.
Этим летом Деян Станкович возглавил московский "Спартак", заменив на тренерском мостике Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. В первой официальной игре красно-белые потерпели поражение в выездном матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:2).
Источник: "Чемпионат"
Виктор Лосев: "Спартак" один за другим увольняет иностранцев и берёт непонятно кого
Бывший футболист "Динамо" и "Торпедо" Виктор Лосев прокомментировал политику московского "Спартака" в части приглашения в команду главных тренеров.
Фото: ФК "Спартак"