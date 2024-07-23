"В стадии завершения", - приводит "СЭ" слова Садыгова.
Эдгардо Фаринья, выступающий на позиции центрального защитника, играет за "Индепендьенте" с августа 2021 года. В минувшем сезоне игрок сборной Панамы провел на клубном уровне 27 матчей во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
Трансфер защитника "Индепендьенте" в "Химки" находится в стадии завершения
Бизнесмен Туфан Садыгов, финансирующий "Химки", прокомментировал ситуацию с переходом защитника "Индепендьенте" Эдгардо Фариньи.
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