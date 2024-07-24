"В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой "Спартак" сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться. Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака", - цитирует Салихову "СЭ".
Вчера, 23-го июля, спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что форвард изъявил желание перейти в петербургский "Зенит" и сказал главному тренеру команды Деяну Станковичу, что думает только о переходе в петербургский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые могут заплатить за нападающего 10-12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Соболев провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счёт 10 забитых мячей и 9 голевых передач. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро. В первом туре РПЛ московский "Спартак" уступил на выезде "Оренбургу" (0:2), а Соболев провёл на поле 67 минут.
Салихова: Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"