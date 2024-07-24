Источник: "Галатасарай" предлагал "Зениту" 13 млн евро за Вендела

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Стали известны детали предложения "Галатасарая" по покупке Вендела у петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Галатасарай" сделал предложение "Зениту" по трансферу Вендела в размере 13 млн евро. Петербургский клуб, в свою очередь, требует 20 млн евро за своего игрока. Отметим, что сам Вендел хочет покинуть клуб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров.

В составе "Зенита" Вендел провел 125 матчей в официальных турнирах, забил 20 мячей и отдал 27 голевых передач. Ранее он выступал за такие клубы как "Спортинг" и "Флуминенсе".

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 млн евро.

Источник: турецкий журналист Али Наси-Кучук

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