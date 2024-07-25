Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что некорректная фраза была допущена фанатами обоих клубов во время матчей 1-го тура. Фанаты "железнодорожников" во время игры с тольяттинским "Акроном" (3:2) скандировали с южной трибуны: "Зенит" - позор российского футбола". Ту же самую кричалку допустил фан-сектор красно-белых в гостевом матче с "Оренбургом" (0:2).
Оба клуба были оштрафованы на 10 тысяч рублей, уточнил Григорьянц.
Во втором туре РПЛ "Спартак" сыграет в гостях против подмосковных "Химок", а "Локомотив" ждет гостевой матч с "Динамо".
Источник: "Советский спорт"
КДК оштрафовал "Спартак" и "Локомотив" за кричалки "Зенит" - позор российского футбола"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Локомотив" и "Спартак" за скандирования болельщиками кричалки "Зенит" - позор российского футбола".
Фото: ФК "Спартак"