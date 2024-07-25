"Не вижу "Краснодар" в числе явных претендентов на чемпионство. Он может столкнуться с большими трудностями в этом сезоне. Команде не хватает надежной игры в обороне для решения таких больших задач, как чемпионство", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В минувшем сезоне "Краснодар" набрал 56 очков и занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от завоевавшего золотые медали "Зенита" составило 1 очко. В заключительном туре "горожане" минимально одолели московское "Динамо" (1:0) на своем поле и занимали 1-е место в чемпионате в таблице-онлайн. Однако, "Зенит" вырвал победу в параллельном матче с "Ростовом" (2:1) и защитил титул.
В летнее трансферное окно состав "Краснодара" покинул голкипер Матвей Сафонов. За 20 миллионов евро он перешел во французский "ПСЖ". Защитник Сергей Волков стал игроком "Зенита", а парагваец Хуниор Алонсо подписал контракт с бразильским "Атлетико Минейро".
Непомнящий: не вижу "Краснодар" в числе явных претендентов на победу в РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий не стал относить "Краснодар" к числу претендентов на чемпионство в сезоне 2024/25.
Фото: официальный сайт "Краснодара"