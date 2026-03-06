Защитник "Спартака" рассказал, как повлиял перенос матча с "Сочи" на результат с "Динамо"

"Конечно, может, и повлиял перенос матча с «Сочи», но не хочу это использовать как отговорку.
Мы должны играть в любых условиях", - сказал Джику "Чемпионату".
Напомним, "Спартак" должен был сыграть с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ 1 марта, однако из-за угрозы БПЛА встречу перенесли на следующий день.
Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".