Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

Защитник "Спартака" рассказал, как повлиял перенос матча с "Сочи" на результат с "Динамо"

Защитник "Спартака" Александр Джику дал комментарий после поражения от "Динамо" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: Global Look Press
Джику заявил, что не хочет использовать как отговорку перенос матча с "Сочи".

"Конечно, может, и повлиял перенос матча с «Сочи», но не хочу это использовать как отговорку.
Мы должны играть в любых условиях", - сказал Джику "Чемпионату".


Напомним, "Спартак" должен был сыграть с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ 1 марта, однако из-за угрозы БПЛА встречу перенесли на следующий день.

Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится