Пивоваров - о Гусеве: решение по будущему будет принимать совет директоров

"Пока результат положительный — об этом можно говорить.Решение по будущему будет принимать совет директоров. Моя задача поддерживать команду и тренерский штаб", - сказал Пивоваров "Чемпионату".
Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".