Пивоваров - о Гусеве: решение по будущему будет принимать совет директоров

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Пивоваров заявил, что решение по возможному контракту будет принимать совет директоров.

"Пока результат положительный — об этом можно говорить.
Решение по будущему будет принимать совет директоров. Моя задача поддерживать команду и тренерский штаб", - сказал Пивоваров "Чемпионату".

Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

