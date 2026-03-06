"Динамо" опубликовало ироничный пост после матча со "Спартаком"

Московская команда обыграла принципиального соперника со счётом 5:2. После матча динамовцы напомнили о своём старом постере, где фраза "5 лет одна команда" была обыграна как "50 лет дна".
Теперь клуб вновь использовал подобный приём. В публикации появился постер с зашифрованной комбинацией "Е5". Этой аббревиатурой болельщики часто маскируют матерную кричалку в адрес "Спартака".
Дерби состоялось 5 марта. Ответная встреча противостояния запланирована на 18 марта.
Фото: ФК "Динамо"