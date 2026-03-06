Матчи Скрыть

"Динамо" опубликовало ироничный пост после матча со "Спартаком"

После победы над "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России пресс-служба "Динамо" опубликовала ироничный пост в телеграм-канале клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Московская команда обыграла принципиального соперника со счётом 5:2. После матча динамовцы напомнили о своём старом постере, где фраза "5 лет одна команда" была обыграна как "50 лет дна".

Теперь клуб вновь использовал подобный приём. В публикации появился постер с зашифрованной комбинацией "Е5". Этой аббревиатурой болельщики часто маскируют матерную кричалку в адрес "Спартака".

Дерби состоялось 5 марта. Ответная встреча противостояния запланирована на 18 марта.


